01 Şubat 2021, Pazartesi
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İrfan Can Kahveci'nin maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe için 'e 7 milyon avro ile maksimum 1 milyon avro bonus ödemesi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada İrfan Can ile de 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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İrfan Can Kahveci'nin maliyeti belli oldu!

, 'den transfer edilen 'nin maliyetini duyurdu.

7 MİLYON AVRO + KDV

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.

BONUS MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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