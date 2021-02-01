İrfan Can Kahveci'nin maliyeti belli oldu!
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon avro ile maksimum 1 milyon avro bonus ödemesi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada İrfan Can ile de 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu.
7 MİLYON AVRO + KDV
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.
BONUS MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ
Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.