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Yusuf "liderlik" yazdı! Milli futbolcunun golü takımını zirveye yerleştirdi

Milli futbolcumuz 'nın golüyle Fransa 'de liderliğe yükseldi. Yusuf, Dijon'u 1-0 yendiği maçta bu sezon ligdeki 6. golünü attı

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Yusuf liderlik yazdı! Milli futbolcunun golü takımını zirveye yerleştirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin () 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden , liderliğe yükseldi. Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve , karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

6. GOLÜNÜ ATTI

Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

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