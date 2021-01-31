Yusuf "liderlik" yazdı! Milli futbolcunun golü takımını zirveye yerleştirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi. Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.