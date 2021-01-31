31 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... , Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu 'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü İstanbul Başakşehir ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından da kahve fincanı emojisi paylaşımında bulundu.

A Spor canlı yayınında duyurdu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçede... A SPOR CANLI YAYININDA DUYURDU! İRFAN CAN KAHVECİ FENERBAHÇE'DE...

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