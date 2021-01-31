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Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

haberi... ile yollarını ayıran 'nde, teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Son dakika: Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplandan istifa açıklaması SON DAKİKA: GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA KAPLAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

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