Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
Son dakika haberi... Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.