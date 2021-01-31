31 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'dan istifa açıklaması

haberi... ekiplerinden 'nde teknik direktör , 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'dan istifa açıklaması

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav'a istifasını sunacağını açıkladı.

Açıklama Süper Lig'in 22'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmesi sonrası geldi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 22. hafta karşılaşması Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET SÜPER LİG 22. HAFTA KARŞILAŞMASI GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 ANTALYASPOR MAÇ SONUCU ÖZET

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