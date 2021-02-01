Galatasaray'dan yeni transfer atağı! Boupendza sarı kırmızılı formaya yakın

Galatasaray ara transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Yedlin, Mohamed ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DAN BOUPENDZA ATAĞI!

Sarı kırmızılılar Diagne'yi İngiltere'ye kiralık gönderdi ve Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etti. Boupendza için de girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transfer için pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında.