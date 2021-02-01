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Galatasaray'dan yeni transfer atağı! Boupendza sarı kırmızılı formaya yakın

Galatasaray, 'in yıldızı Boupendza'yı transfer etmek için girişimlere başladı. forması giyen Boupendza dün, Başakşehir'e iki gol atmıştı.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Galatasaray'dan yeni transfer atağı! Boupendza sarı kırmızılı formaya yakın

'un sezon başında kadrosuna kattığı için girişimlere başlayan Galatasaray, bu transferi yarına yetiştirmeye hazırlanıyor.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, oyuncu için 10 milyon € istediklerini ifade etmişti. Boupendza için 5 milyon euroluk tekliflerin geldiği de belirtildi.

Galatasaray ara transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Yedlin, Mohamed ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DAN BOUPENDZA ATAĞI!

Sarı kırmızılılar Diagne'yi İngiltere'ye kiralık gönderdi ve Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etti. Boupendza için de girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transfer için pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında.

Boupendza kariyerine Bordeaux'da başladı. Daha sonra Pau FC, Ajaccio, Tours, Feirense gibi takımlarda forma giyen golcü oyuncu sezon başında Hatayspor'a transfer oldu.

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