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Mesut Özil'den İrfan Can paylaşımı! "Fenerbahçe ailesine hoş geldin"

Fenerbahçeli yıldız oyuncu transferin döneminin gözde ismi 'nin sarı lacivertli formayı giymesinin ardından "hoş geldin" paylaşımı yaptı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Mesut Özil'den İrfan Can paylaşımı! Fenerbahçe ailesine hoş geldin

Fenerbahçeli futbolcu , sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi 'ye "hoş geldin" dedi.

FENERBAHÇE AİLESİNE HOŞ GELDİN!

Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.

ÇUBUKLU İÇİN SAVAŞMA ZAMANI

İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.

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