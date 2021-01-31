Mesut Özil'den İrfan Can paylaşımı! "Fenerbahçe ailesine hoş geldin"
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mesut Özil transferin döneminin gözde ismi İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli formayı giymesinin ardından "hoş geldin" paylaşımı yaptı.
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.
FENERBAHÇE AİLESİNE HOŞ GELDİN!
Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.
ÇUBUKLU İÇİN SAVAŞMA ZAMANI
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı.