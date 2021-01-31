Süper Lig 22. hafta karşılaşması Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekip Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor'un golü bitime 3 dakika kala Sidney Sam'dan geldi. Bu skorla Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 19 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 29'a yükseltti.





İKİ TAKIMINDA MAÇ BAŞLADIĞI 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Kudriashov, Nuri, Bünyamin, Hakan, Gökdeniz, Sam, Fredy, Orgill

GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill

Gol: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

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