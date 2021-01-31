Gedson Fernandes Galatasaray'da! Sarı kırmızılılardan flaş transfer

Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

KADIKÖY'DE GOL ATMIŞTI

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.