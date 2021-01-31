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Gedson Fernandes Galatasaray'da! Sarı kırmızılılardan flaş transfer

, 'dan 'i 1,5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Gedson Fernandes Galatasaray'da! Sarı kırmızılılardan flaş transfer

, 'dan 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

KADIKÖY'DE GOL ATMIŞTI

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

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1,5 YILLIK KİRALANDI

İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in yüksek bonservis bedeli istemesinin ardından Fernandes'e yönelen sarı kırmızılılar oyuncunun transferini 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştı.

TERİM DEVREYE GİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ve Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile özel görüştüğü ve futbolcunun transferinin tamamlandığı aktarıldı.

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