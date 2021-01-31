Gedson Fernandes Galatasaray'da! Sarı kırmızılılardan flaş transfer
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 1,5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
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Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
KADIKÖY'DE GOL ATMIŞTI
Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.
2 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.
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