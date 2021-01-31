Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.
GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ
Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
YANITSIZ BIRAKTI
Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.