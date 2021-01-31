31 Ocak 2021, Pazar
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

ile arasında oynanan Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

'nin deplasmanda 'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı , transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ

Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.

YANITSIZ BIRAKTI

Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

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