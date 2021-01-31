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Galatasaray'dan bir transfer daha: Youssouf Aslan oluyor

'da flaş transfer gelişmesi... Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, bugün bir transfere daha imza atabilir. Sarı-Kırmızılı yönetim, ’un Brundi’li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Galatasaray'dan bir transfer daha: Youssouf Aslan oluyor

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan , bugün bir transfere daha imza atabilir. Sarı-Kırmızılı yönetim, 'un Brundi'li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Yeni Malatyaspor'a Youssouf Ndayishimiye için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Bu teklifin artması bekleniyor.

TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü 'in Youssouf Ndayishimiye'yi savunmanın önünde 'nın alternatifi olarak düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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