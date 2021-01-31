Galatasaray'dan bir transfer daha: Youssouf Aslan oluyor
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, bugün bir transfere daha imza atabilir. Sarı-Kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor’un Brundi’li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.
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BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, bugün bir transfere daha imza atabilir. Sarı-Kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor'un Brundi'li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.
BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Yeni Malatyaspor'a Youssouf Ndayishimiye için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Bu teklifin artması bekleniyor.
TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Youssouf Ndayishimiye'yi savunmanın önünde Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.