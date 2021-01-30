31 Ocak 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta ayrılık! Güven Yalçın yolcu

'ta flaş transfer gelişmesi... Ara transfer döneminde 'dan eski oyuncusu 'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Beşiktaş'ta ayrılık! Güven Yalçın yolcu

Siyah beyazlılar, genç santrfor 'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi.

22 yaşındaki oyuncuya Serie B ekiplerinden 'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı CENK TOSUN'DAN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI

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