İrfan Can Kahveci'nin transferi hâlâ netleşmedi: İkinci Muriç vakası!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarıştığı İrfan Can Kahveci transferi hâlâ netleşmedi. Herkes nefesini tuttu, İrfan Can Kahveci savaşının sonucunu bekliyor. Ancak trasferin bitimine sadece 1 gün kalmasına rağmen milli futbolcunun durumu hala netleşmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gece yüz yüze görüştüğü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı 10 milyon Euro’luk müthiş teklifiyle ikna etti. Ama buna rağmen transferi bitiremedi.
Herkes nefesini tuttu, İrfan Can Kahveci savaşının sonucunu bekliyor. Ancak trasferin bitimine sadece 1 gün kalmasına rağmen milli futbolcunun durumu hala netleşmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gece yüz yüze görüştüğü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı 10 milyon Euro'luk müthiş teklifiyle ikna etti. Ama buna rağmen transferi bitiremedi.
TATMİN EDİCİ BİR TEKLİF YOK
Çünkü İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitme konusundaki ısrarlı duruşunu sürdürüyor. Fenerbahçe bu nedenle milli futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi ise henüz Başakşehir'i tatmin edebilecek bir teklif yapmayı başaramadı.
BABASIYLA GÖRÜŞÜYORLAR
Fenerbahçe ise İrfan Can'ın babasıyla görüşerek milli futbolcunun inadını kırmaya çalışıyor. Yaşanan bu flaş gelişmeler Vedat Muriç transferindeki süreci akıllara getiriyor.