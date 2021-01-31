31 Ocak 2021, Pazar
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İrfan Can Kahveci'nin transferi hâlâ netleşmedi: İkinci Muriç vakası!

ve 'ın kıyasıya yarıştığı Kahveci transferi hâlâ netleşmedi. Herkes nefesini tuttu, savaşının sonucunu bekliyor. Ancak trasferin bitimine sadece 1 gün kalmasına rağmen milli futbolcunun durumu hala netleşmedi. Fenerbahçe Başkanı önceki gece yüz yüze görüştüğü Başkanı ’ı 10 milyon Euro’luk müthiş teklifiyle ikna etti. Ama buna rağmen transferi bitiremedi.

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İrfan Can Kahveci'nin transferi hâlâ netleşmedi: İkinci Muriç vakası!

Herkes nefesini tuttu, Kahveci savaşının sonucunu bekliyor. Ancak trasferin bitimine sadece 1 gün kalmasına rağmen milli futbolcunun durumu hala netleşmedi.

Başkanı önceki gece yüz yüze görüştüğü Başkanı 'ı 10 milyon Euro'luk müthiş teklifiyle ikna etti. Ama buna rağmen transferi bitiremedi.

TATMİN EDİCİ BİR TEKLİF YOK
Çünkü , 'a gitme konusundaki ısrarlı duruşunu sürdürüyor. Fenerbahçe bu nedenle milli futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi ise henüz Başakşehir'i tatmin edebilecek bir teklif yapmayı başaramadı.

BABASIYLA GÖRÜŞÜYORLAR
Fenerbahçe ise İrfan Can'ın babasıyla görüşerek milli futbolcunun inadını kırmaya çalışıyor. Yaşanan bu flaş gelişmeler transferindeki süreci akıllara getiriyor.

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