Kankalar buluşacak mı? Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!
Son dakika haberi... Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile Galatasaray arasında takas iddiası! Galatasaray'da beklentileri karşılamayan Diagne'ye Başakşehir'in talip olduğu sarı kırmızılıların da bu aşamada İrfan Can Kahveci ismini istediği iddia edildi.
Son dakika haberi: A Spor canlı yayınına katılan Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun futbolu bırakma düşüncesi olduğunu açıkladı. Oyuncunun doktorunun Falcao'nun futbolu bırakmasını istediği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray için İrfan Can Kahveci ismi de ön plana çıktı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı üçlüsünün çok iyi arkadaş olduğu da biliniyor.
Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Demba Ba ve Crivelli'nin form düşüklüğüne karşı Başakşehir kadrosuna bir santrafor katmak istiyor. İşte detaylar...
DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?
Sezon başında Başakşehir, Diagne'yi istemişti. Devre arasında Başakşehir'in yeniden Mbaye Diagne'yi istediği Galatasaray'ın da takas olarak İrfan Can Kahveci'yi istediği ifade edildi.
AHMED MUSA İDDİASI!
Ayrıca Ahmed Musa'nın Ocak ayında Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtiliyor.