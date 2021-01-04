Kankalar buluşacak mı? Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!

Son dakika haberi: A Spor canlı yayınına katılan Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun futbolu bırakma düşüncesi olduğunu açıkladı. Oyuncunun doktorunun Falcao'nun futbolu bırakmasını istediği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray için İrfan Can Kahveci ismi de ön plana çıktı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı üçlüsünün çok iyi arkadaş olduğu da biliniyor.