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Alanyaspor 3-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Alanyaspor-Sivasspor maçına bugün kaldığı yerden devam edildi. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi bulduğu 3 golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Alanyaspor 3-1 Sivasspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de cumartesi günü oynanması gereken ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazar gününe ertelenen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Akdeniz ekibi, rakibini 14. dakikada Fatih Aksoy, 45+2. dakikada Davidson ve 60. dakikada Babacar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada yer aldı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

YAĞMUR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu.

Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.

Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi.

Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi.

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