Juventus deplasmanda Sampdoria'yı yendi | MAÇ SONUCU: 2-0

Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Aaron Ramsey ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.