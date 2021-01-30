30 Ocak 2021, Cumartesi
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Juventus deplasmanda Sampdoria'yı yendi | MAÇ SONUCU: 2-0

'nin () 20. haftasında Juventus, deplasmanda 'yı 2-0 yendi. Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Juventus deplasmanda Sampdoria'yı yendi | MAÇ SONUCU: 2-0

'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakada Juventus, 'ya konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 20. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Sampdoria ise Juventus karşısında bu sezon 10'uncu yenilgisini yaşarken, 26 puanla 10. sırada yer aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, karşılaşmada görev yapmadı.

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