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Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı

ekibi 'dan 'a dönmek için artık saatleri sayan , siyah-beyazlı forma ve kupalı paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine katmak üzere anlaştığı Cenk Tosun, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları sevindirecek paylaşımda bulundu.

29 yaşındaki milli golcü, Beşiktaş formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" mesajıyla paylaştı. Deneyimli futbolcunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı.

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