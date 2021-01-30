30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Real Madrid evinde Levante'ye yenildi | MAÇ SONUCU: 2-1

Son dakika haberi... 'nın 21. haftasında , sahasında 'ye 2-1 mağlup oldu. Ligde dördüncü yenilgisini alan Real Madrid, 40 puanda kaldı. Levante ise puanını 26'ya yükseltti.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Real Madrid evinde Levante'ye yenildi | MAÇ SONUCU: 2-1

Karşılaşmanın 7. dakikasında 'de defans oyuncusu Eder Militao, ceza sahası dışında son adam olduğu pozisyonda Levanteli futbolcu Sergio Leon'a yaptığı faulün ardından VAR'a başvuran hakem Medie Jimenez'in kırmızı karta karar vermesiyle takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid, 13. dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Jose Luis Morales'in golüyle skora eşitliği getirirken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın 64. dakikasında Levante'nin kazandığı penaltıyı Roger Marti kullanırken, kaleci Thibaut Courtois güzel kurtarışıyla gole izin vermedi.

Ataklarını artıran konuk takım, 78. dakikada bu kez rakip ağları havalandıran Roger Marti'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımın başında olmadığı Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Sergio Ramos, Lucas Vazquez ve Dani Carvajal, bu maçta kadroda yer almadı.

Ligde 4. yenilgisini yaşayan Real Madrid, 40 puanda kaldı. Levante ise puanını 26'ya yükseltti.

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