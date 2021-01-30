Son dakika: Real Madrid evinde Levante'ye yenildi | MAÇ SONUCU: 2-1

Karşılaşmanın 7. dakikasında Real Madrid'de defans oyuncusu Eder Militao, ceza sahası dışında son adam olduğu pozisyonda Levanteli futbolcu Sergio Leon'a yaptığı faulün ardından VAR'a başvuran hakem Medie Jimenez'in kırmızı karta karar vermesiyle takımını 10 kişi bıraktı.