30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Bayern Münih Hoffenheim'ı farklı yendi | MAÇ SONUCU: 4-1

Son dakika haberi... 'nde (Bundesliga) , sahasında Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 45'e çıkardı. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Bayern Münih Hoffenheim'ı farklı yendi | MAÇ SONUCU: 4-1

SON DAKİKA: , Bundesliga'nın 19. haftasında 'da Hoffenheim'ı konuk etti.

Bavyera ekibi, 32. dakikada , 43. dakikada 'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Hoffenheim, 44. dakikada 'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 57. dakikada ve 63. dakikada ile iki gol daha bulduğu karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 45'e çıkardı. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda , 'u, da 'i sahasında 3-1'lik skorlarla yendi. - ve -Schalke 04 karşılaşmaları ise 1-1 sonuçlandı.

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