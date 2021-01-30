Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay İrfan Can yanıtı: Her oyuncu taciz edilmez

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN KONUSU BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI"

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor ile olan davası hakkında da konuşan Alper Pirşen, "Transfer konularıyla ilgili önemli bir detay var. Oğulcan Çağlayan dosyası bir ara köpürdü, sonrasında sessizliğe gömüldü. Profesyonel bir futbolcu kardeşimiz, zarar görmesini istemeyiz ama öyle ya da böyle kulübünü son 6 haftada yalnız bırakmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sonuçta federasyonun ilgili kurulları bir ceza öngörmüşler. Tazminat kısmına da girmiyorum. Ama dosya bir şekilde öyle bir öteleniyor ki. Benim, konum gereği bulunduğum bir yer orası. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda dosyanın yazılması 1 ay sürmüş. Tahkim görüşmesinde biraz oyalandı derken 2,5-3 aydır sonlanmamış bir dosya. Oyuncu ceza alacak mı almayacak mı o bilinmiyor ama daha önemlisi şu, Galatasaray transferlerini yetiştirdi. Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz 6 hafta oynamasaydı Galatasaray'da önemli bir rol oynuyordu. Galatasaray transferlerini yetiştirsin diye mi beklendi bu. Spor hukukunun temel prensibi hızlı olmaktır. Rahatsız edici ve karın ağrıtıcı konular bunlar. Biz hız olduğu için adli yargılamaların dışında seçiyoruz bunu. Hız olmayacaksa neden bu var. Sözleşme sadakati önemli bir konudur. Biz hakemle ilgili kötü bir laf söylesek haftasında ceza alıyoruz. Oyuncu sözleşmesini feshetmiş, üzerinden 6-8 ay geçmiş ama hala ceza alacak mı almayacak mı? Ben oyuncunun yerinde olsam rahatsız olurum bu konudan. Öyle böyle transfer dönemi bitti. Beklentimiz tahkim kurulunun bu hafta bunu sonlandırması. Umarım derbi öncesi diyerek etki altında kalıp halletmemezlik etmezler, hukuk gereği bu kararın verilmiş olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇOK YAKINDA TESCİLLENECEK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in geçmiş şampiyonluklarla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Alper Pirşen, "Nihat Bey geçmişteki başvurulara bakacağını söyledi. Fenerbahçe'nin böyle bir başvurusu yok. Tahkim kurulunun tarafsızlıklarından şüphe edildiği için böyle bir başvuru yapılmamış. Bu sadece Fenerbahçe'nin konusu değil. Şampiyonlukları sayılmayan Göztepe, Altay gibi kulüpleri de cesaretlendiririz. Biz Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübüyüz. 28 tane helal şampiyonluğumuz var. Yerelleri saymıyorum. Bunun masa başı bazı oyunlarla, kimlerin yaptığını ve hangi camianın nasıl dominant bir lobisinin olduğunu herkes biliyor, mevzuat böyle denilerek savunulması komedi. Hangi döneme geldiğinin ismini anmak bile istemiyorum. Bunu gören zaten hukuki bir dayanağı olmadığını söyler. Bu durum Beşiktaş için esnetildi. Bizim daha çok gerekçelerimiz var ve tazminat boyutunu da değerlendiriyoruz. Taraftarlarımıza bunun müjdesini vereyim, bu sürece aşırı inanıyoruz. 28 şampiyonluğumuzu herkes kabul etmek zorunda kalacak. Yıldız bizim için önemli değil. Ama bu ülkenin en büyük futbol takımı olduğumuz çok yakında tescillenecek. Çok büyük bir şey değil ama tazminat konusunda 1 lira bile bize yapılan haksızlığın sembolü olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.