Yönetim harekete geçti: Fenerbahçe'de hedef Nikola Maksimovic!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Fenerbahçe, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.