29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yönetim harekete geçti: Fenerbahçe'de hedef Nikola Maksimovic!

Yönetim harekete geçti: Fenerbahçe'de hedef Nikola Maksimovic!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... , ve 'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor. Fenerbahçe Napoli’nin stoperi Nikola Maksimovic’e kancayı attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2021
ABONE OL
Yönetim harekete geçti: Fenerbahçe'de hedef Nikola Maksimovic!

, ve 'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor.

HEDEF MAKSIMOVIC
Sarıl-lacivertli yönetim, Napoli'nin stoperi Nikola Maksimovic'e kancayı attı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti ile görüşme yapmıştı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Fenerbahçe, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.

BELÖZOĞLU İLE MAKSIMOVIC GÖRÜŞECEK
Önümüzdeki günlerde Belözoğlu ile Maksimovic'in görüşmesi bekleniyor.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı.

İSİM: Nikola Maksimovic
YAŞ: 29
POZİSYON: Stoper
ÜLKE: Sırbistan
BOY: 1.93
OYNADIĞI TAKIMLAR: Kızılyıldız, Torino, ve Napoli

Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine seyirci planı! SON DAKİKA: BEŞİKTA�� FENERBAHÇE DERBİSİNE SEYİRCİ PLANI!
Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı FENERBAHÇE, OSAYİ-SAMUEL İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA