Yönetim harekete geçti: Fenerbahçe'de hedef Nikola Maksimovic!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor. Fenerbahçe Napoli’nin stoperi Nikola Maksimovic’e kancayı attı.
Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor.
HEDEF MAKSIMOVIC
Sarıl-lacivertli yönetim, Napoli'nin stoperi Nikola Maksimovic'e kancayı attı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Fenerbahçe, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.
BELÖZOĞLU İLE MAKSIMOVIC GÖRÜŞECEK
Önümüzdeki günlerde Belözoğlu ile Maksimovic'in görüşmesi bekleniyor.
29 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı.
İSİM: Nikola Maksimovic
YAŞ: 29
POZİSYON: Stoper
ÜLKE: Sırbistan
BOY: 1.93
OYNADIĞI TAKIMLAR: Kızılyıldız, Torino, Spartak Moskova ve Napoli