Galatasaray'da transferde hızlandı: Diagne gidiyor, Mohamed geldi, Yedlin yolda

YEDLİN'İN İMZASI DA ÇOK YAKIN

Sarı-Kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin'le de anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li sağ bek, çok kısa bir süre içerisinde G.Saray'a imza atacak. Yedlin 2016 yılından beri Newcastle forması giyiyor.