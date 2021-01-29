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Galatasaray'da transferde hızlandı: Diagne gidiyor, Mohamed geldi, Yedlin yolda

Transferin son günleri yaklaşırken atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek’in yıldız golcüsü ile anlaştı. kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed’in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray’a kiralandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Galatasaray'da transferde hızlandı: Diagne gidiyor, Mohamed geldi, Yedlin yolda

Transferin son günleri yaklaşırken atağa kalktı.

Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in yıldız golcüsü ile anlaştı. kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

YEDLİN'İN İMZASI DA ÇOK YAKIN
Sarı-Kırmızılılar, United forması giyen 27 yaşındaki 'le de anlaşmaya vardı. ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li sağ bek, çok kısa bir süre içerisinde G.Saray'a imza atacak. Yedlin 2016 yılından beri Newcastle forması giyiyor.

İKİ FORVET GELİNCE YOL GÖZÜKTÜ
Galatasaray ve Mostafa Mohamed transferleri sonrasında çok tartışılan forveti 'yi de kiralık olarak ekibi 'a gönderdi… Senegalli golcü sezon sonuna kadar 'da kalacak.

ZAMALEK TRANSFERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI
Mohamed'in transferini ilk açıklayan Zamalek oldu. Mısır kulübü, 4 milyon dolarlık opsiyon için son tarihin 31 Aralık olduğunu duyurdu.

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