Galatasaray'da transferde hızlandı: Diagne gidiyor, Mohamed geldi, Yedlin yolda
Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek’in yıldız golcüsü Mostafa Mohamed ile anlaştı. Mısır kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed’in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray’a kiralandığını duyurdu.
Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray atağa kalktı.
Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in yıldız golcüsü Mostafa Mohamed ile anlaştı. Mısır kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.
YEDLİN'İN İMZASI DA ÇOK YAKIN
Sarı-Kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin'le de anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li sağ bek, çok kısa bir süre içerisinde G.Saray'a imza atacak. Yedlin 2016 yılından beri Newcastle forması giyiyor.
İKİ FORVET GELİNCE YOL GÖZÜKTÜ
Galatasaray Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed transferleri sonrasında çok tartışılan forveti Mbaye Diagne'yi de kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a gönderdi… Senegalli golcü sezon sonuna kadar Ada'da kalacak.
ZAMALEK TRANSFERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI
Mohamed'in transferini ilk açıklayan Zamalek oldu. Mısır kulübü, 4 milyon dolarlık opsiyon için son tarihin 31 Aralık olduğunu duyurdu.