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TFF Başkan Nihat Özdemir 1959 yılı öncesi yaşanan şampiyonluklar hakkında konuştu! Önceki şampiyonluklar sayılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 1959 yılı öncesinde yaşanan şampiyonluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir "Ben isterim ki Fenerbahçe eğer dördüncü yıldızını takacaksa taksın, 1 senesi var 20'yi alsın. Beşiktaş'ın da az senesi var onlar da tamamlasınlar. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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TFF Başkan Nihat Özdemir 1959 yılı öncesi yaşanan şampiyonluklar hakkında konuştu! Önceki şampiyonluklar sayılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 1959 yılı öncesinde alınan şampiyonluklarla ilgili çalışmaları takip edeceğini söyledi.

"İLK İŞİM BU OLACAK"

Özdemir katıldığı programda 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar konusunda, "Federasyona gittiğimde ilk işim bizim hukukçu arkadaşlarımı çağıracağım, bu dosya ne durumda soracağım."

Bir bakalım, görelim ama ben isterim ki Fenerbahçe eğer dördüncü yıldızını takacaksa taksın, 1 senesi var 20'yi alsın.

Beşiktaş'ın da az senesi var onlar da tamamlasınlar.

Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Bakacağım dosyaya, arkadaşlarımdan görüş alacağım." dedi

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