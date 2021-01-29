29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den Marega atağı: Portekiz ekibi 5 milyon euro talep etti

Fenerbahçe'den Marega atağı: Portekiz ekibi 5 milyon euro talep etti

'de flaş transfer gelişmesi... Yaz döneminde transfer şampiyonu olan Fenerbahçe’nin, ara transfer döneminde de bu ünvanı kimseye kaptırmaya niyeti yok. ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ’li forvet oyuncusu Moussa ile haziran ayı için görüşen Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi transferinde olduğu gibi operasyonu erkene almak istedi. Porto kulübü ile masaya oturan Fenerbahçe hiç de beklemediği bir fiyatla karşı karşıya geldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'den Marega atağı: Portekiz ekibi 5 milyon euro talep etti

Yaz döneminde transfer şampiyonu olan 'nin, ara transfer döneminde de bu ünvanı kimseye kaptırmaya niyeti yok.

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'li forvet oyuncusu Moussa ile haziran ayı için görüşen Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi transferinde olduğu gibi operasyonu erkene almak istedi.

Porto kulübü ile masaya oturan Fenerbahçe hiç de beklemediği bir fiyatla karşı karşıya geldi.

kulübü, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Marega için 5 milyon Euro bonservis talep etti. Fenerli yöneticiler bu isteği kabul etmedi. Ancak gelen son bilgilere göre taraflar görüşmeleri kesmedi ve makul bir rakama gelinmesi durumunda Marega'nın imzasının erkene alınabilecek.

Fakat Porto'nun açılışı yüksekten yapması transferin haziran ayına sarkma ihtimalini güçlendiriyor. 29 yaşında ve 1,83 boyunda olan 'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yeni hedef Moussa Marega FENERBAHÇE'DEN BİR BOMBA DAHA! YENİ HEDEF MOUSSA MAREGA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA