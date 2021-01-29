Fenerbahçe'den Marega atağı: Portekiz ekibi 5 milyon euro talep etti

Portekiz kulübü, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Marega için 5 milyon Euro bonservis talep etti. Fenerli yöneticiler bu isteği kabul etmedi. Ancak gelen son bilgilere göre taraflar görüşmeleri kesmedi ve makul bir rakama gelinmesi durumunda Marega'nın imzasının erkene alınabilecek.