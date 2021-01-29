29 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a İrfan Can golü! Resmi teklif iletildi

'den flaş transfer hamlesi... Fenerbahçe, kadrosuna katmak için ezeli rakibi ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği Kahveci transferinde ’e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can için 6 milyon Euro, Türüç ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a İrfan Can golü! Resmi teklif iletildi

, kadrosuna katmak için ezeli rakibi ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği Kahveci transferinde 'e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can için 6 milyon Euro, Türüç ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Galatasaray'ınteklifi 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 paydı. Deniz'in teklif edilmesi ve oyuncunun da takımda sürekli oynaması Fenerbahçe'yi avantajlı konuma getirdi.

G.SARAY KARŞILIK VERECEK Mİ?
Sarı-Kırmızılı yönetimin Fenerbahçe'nin yaptığı teklife nasıl bir karşılık vereceği fiyat artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu. Ancak transferde zaman oldukça daralmış durumda.



MARSİLYA TEKLİFTE BULUNMAMIŞ!
Bu arada kulübünün de için Başakşehir'e teklifte bulunmadığı ortaya çıktı. Açıklama dün kulübünden geldi ve teklif iddiası net bir şekilde yalanlandı.

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