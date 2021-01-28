Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımda flaş gelişme

Ara transfer döneminde flaş transferler peş peşe açıklanıyor. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in gelip gelmeyeceği merek edilirken diğer yandan Diagne Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandı. Gelen son dakika transfer haberine göre, Mbaye Diagne, West Bromwich için şu an Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Senegalli golcü ardından İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak.

WBA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.