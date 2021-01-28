28 Ocak 2021, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması! UEFA'nın isteğini canlı yayında duyurdu

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması! UEFA'nın isteğini canlı yayında duyurdu

Başkanı önemli açıklamalarda bulundu. Başkanı Özdemir ile görüşmelerin sürdüğünü ve mart başından itibaren seyircili oynama kararı almak istediklerini ifade etti. Nihat Özdemir ayrıca 'nın maçlarla ilgili talebini de açıkladı. UEFA'nın salgının seyrinin iyi gitmesi durumunda yüzde 50 kapasite ile maçların seyircili oynanmasını talep ettiğini belirten Özdemir, "Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması! UEFA'nın isteğini canlı yayında duyurdu

Başkanı katıldığı canlı yayında önemli soruları yanıtladı.

TEK KULÜP AKSİNİ SÖYLEMEDİ

Ligden düşmenin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda, kulüplerin tamamı varken toplantı yaptık. 21 kulüp de salgın dolayısı ile yayıncı kuruluştan bazı sıkıntıları oldu, paralarını alamadı. Çok problemli olan sporcular oldu. 21 kulüp de bu sene ligden düşmeyi kaldırılsın diye karar aldılar. Bir tek kulüp bile aksini söylemedi" dedi.

"BİZ DE MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi Finali'nde olup olmayacağı konusunda da konuşan Başkanı, "Bu durum pandeminin Türkiye'deki gelişimine bağlı. Bu işte insan ve sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığı çok ağır geçirenler var. 'nın vereceği bir karardan ayrı bir karar almamız mümkün değil. Aşı olayı başladı, sayılar da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var artacak olan aşı sayılarıyla ilgili. Günlük vaka sayıları çok düşerse, restoranlar, kafeler, oteller açılırsa, normal hayata dönüş başlarsa biz de seyircili futbol maçları oynatmak istiyoruz. Bunu belli bir oranda yapmamız gerekiyor. Bir tribünün kapasitesinin belli bir oranda kullanılmasına karar verilir. Eğer misafir takımın kullanacağı yer 2.500 kişilikse 250 kişi gelecek. Oranlara göre değişecek.


"UEFA YÜZDE 50 KAPASİTELİ OYNATMAK İSTİYOR"

Nihat Özdemir, 'nın maçları salgının iyi gitmesi durumunda yüzde 50 kapasiteli oynatmak istediğini ifade ederek, "2020 Katar Finalleri için elemeler başlıyor. İlk maçımız Hollanda ile TT Arena stadında. Allah'a dua ediyorum ki; seyircili oynayabilelim. Bizim seyirci desteğine o maçta çok ihtiyacımız var. Gözlemliyoruz, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz yine belli bir oranda olacak şekilde. 2 hafta evvel kulüpler birliği ve federasyonumuz ile bir toplantı yaptık. O toplantının esas amacı 2020 yılını değerlendirip 2021 yılında neler yapabileceğimize dair kararlar almaktı. Kulüplerin bir çoğu Euro'yu 8.15'te sabit tutmamızı istediler. Biz normal kurun işlemesi gerektiğine inanmıştık. Yönetim kurulu kararımızla normal kurdan devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Seyircili maç ne zaman oynanacak | TFF Başkanı Nihat Özdemir o tarihe dikkat çekti SEYİRCİLİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK | TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

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