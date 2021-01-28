TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması! UEFA'nın isteğini canlı yayında duyurdu

"BİZ DE MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi Finali'nde seyirci olup olmayacağı konusunda da konuşan TFF Başkanı, "Bu durum pandeminin Türkiye'deki gelişimine bağlı. Bu işte insan ve sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığı çok ağır geçirenler var. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bir karardan ayrı bir karar almamız mümkün değil. Aşı olayı başladı, sayılar da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var artacak olan aşı sayılarıyla ilgili. Günlük vaka sayıları çok düşerse, restoranlar, kafeler, oteller açılırsa, normal hayata dönüş başlarsa biz de seyircili futbol maçları oynatmak istiyoruz. Bunu belli bir oranda yapmamız gerekiyor. Bir tribünün kapasitesinin belli bir oranda kullanılmasına karar verilir. Eğer misafir takımın kullanacağı yer 2.500 kişilikse 250 kişi gelecek. Oranlara göre değişecek.