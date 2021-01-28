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Başakşehir Trabzonspor maçındaki olaylar sonrası TFF harekete geçti

ekranından canlı yayınlanan maçının son dakikalarında Teknik Direktörü Okan Buruk ile Yardımcı Antrenörü arasında gerginlik çıkmış, saha karışmıştı. Büyüyen tartışmanın ardından İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. yaşanan bu olay sonrası harekete geçti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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