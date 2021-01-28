28 Ocak 2021, Perşembe
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İtalya Kupası'nda Spal’ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi

çeyrek finalinde , konuk ettiği Spal'ı 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Kupa çeyrek finalinde, bugün Napoli- maçı oynanacak. Bu maçın galibi, yarı finalin diğer ayağında Atalanta ile eşleşecek.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021
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İtalya Kupası'nda Spal’ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ev sahibi Juventus, 16. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı ekipte Frabotta, 33. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Juventus, 78. dakikada Kulusevski ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı takımın genç oyuncularından Chiesa, 90+4. dakikada farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.

Bu golle Juventus, Spal'ı zorlanmadan 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Juventus, kupa yarı finalinde Inter ile karşılaşacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı. Demiral, 83. dakikada yerini Da Graca'ya bıraktı.

Kupa çeyrek finalinde, bugün Napoli-Spezia maçı oynanacak. Bu maçın galibi, yarı finalin diğer ayağında Atalanta ile eşleşecek.

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