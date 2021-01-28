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Beşiktaşlı Aboubakar'dan Hulk yorumu: Benim açımdan bir sorun yok

'ta flaş gelişme... Attığı gollerle 'e damgasını vuran Vincent dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu

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Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Beşiktaşlı Aboubakar'dan Hulk yorumu: Benim açımdan bir sorun yok

Attığı gollerle 'e damgasını vuran Vincent dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu.

Aboubakar, "Hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz. Takımda mükemmel bir hava var" ifadesini kullandı.

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