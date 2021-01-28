Beşiktaşlı Aboubakar'dan Hulk yorumu: Benim açımdan bir sorun yok

Attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuran Vincent Aboubakar dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki Hulk için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu.