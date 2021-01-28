Galatasaray'da forvet operasyonu tamam: Diagne gidiyor Mohamed geliyor

Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralıyor. Cimbom kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.