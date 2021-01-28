28 Ocak 2021, Perşembe
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Galatasaray'da forvet operasyonu tamam: Diagne gidiyor Mohamed geliyor

'da flaş transfer gelişmesi... Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray’da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, ’in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne’yi ekibi ’e kiralıyor. Cimbom kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Galatasaray'da forvet operasyonu tamam: Diagne gidiyor Mohamed geliyor

Ara transferin bitimine kısa bir süre kala 'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 'in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne'yi ekibi 'e kiralıyor. Cimbom kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.

BUGÜN İNGİLTERE'YE UÇABİLİR
Senegalli yıldızın bugün sağlık kontrolü için 'ya uçması bekleniyor. Transferde 4 koldan saldıran Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Mostafa Mohamed'i de bitirdi.

HEDEF YARIN İMZAYA GELMESİ
Zamalek'le uzun süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaşan Galatasaray, Mısırlı golcüyü yarın 'a getirmeyi planlıyor. 23 yaşındaki Mohamed'in 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

TOPLAM MALİYET 6 MİLYON DOLAR
Mısır basını, Sarı- Kırmızılılar Zamalek'e 1.5 yıl kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ödeyeceğini yazdı. Sözleşme bitiminde 4.5 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

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