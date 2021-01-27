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Galatasaray haberleri son dakika | İşte Mbaye Diagne'nin yeni takımı

| Sarı kırmızılı takımın hayal kırıklığı yaratan golcüsü Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaştı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Galatasaray haberleri son dakika | İşte Mbaye Diagne'nin yeni takımı

Galatasaray'ın gol kralı golcüsü Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaştı.

Galatasaray'da beklenen yol ayrımı gerçekleşiyor. Cimbom'un golcü futbolcusu Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'a tranfer oluyor.

West Bromwich, Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp şu anda Diagne'nin İngiltere'ye uçuş yapabilmesi için düzenlemeler yapıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı. West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.

Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 gol attı.

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