Galatasaray haberleri son dakika | İşte Mbaye Diagne'nin yeni takımı

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı. West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.