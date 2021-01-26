Galatasaray Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkardı
Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Henry Onyekuru ve Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkarttı. Yeni transferler Gaziantep FK deplasmanında kadroda olabilecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig takımlarından Galatasaray, yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkardı.
Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiralamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtilmişti.