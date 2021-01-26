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Galatasaray Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkardı

, 'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü ve 'dan kiralanan 'nun lisansını çıkarttı. Yeni transferler deplasmanında kadroda olabilecek.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Galatasaray Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkardı

takımlarından , yeni transferleri ve 'nun lisansını çıkardı.

Sarı kırmızılılar, kulübüyle 4,35 milyon Euro opsiyonlu olarak 'yu kiraladığını açıklamıştı.

Onyekuru böylece 3.kez Galatasaray kiralık olarak transfer olmuş oldu. Nijeryalı oyuncu 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 56 maça çıkıp 17 gol kaydetmişti.

Galatasaray, 'nin ekibinde forma giyen genç futbolcu 'nu sezon konuna kadar kiralamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtilmişti.

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