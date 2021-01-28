28 Ocak 2021, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi

Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi

, antrenmanda darbe alan 'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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