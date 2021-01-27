27 Ocak 2021, Çarşamba
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İlkay Gündoğan iki gol attı Manchester City, West Bromwich'i mağlup etti

'in 20. haftasında , deplasmanda 'i 5-0 yendi. karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaştı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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İlkay Gündoğan iki gol attı Manchester City, West Bromwich'i mağlup etti

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

ARSENAL, SOUTHAMPTON'U 3 GOLLE GEÇTİ

Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.

Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.

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