21 Ocak 2021, Perşembe
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Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun Kovid-19 testi pozitif!

ekibi 'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

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Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun Kovid-19 testi pozitif!

Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Kovid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

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