Beşiktaş yeni golcüsü için rota değiştirdi: Hedefte Koita var
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ibre yeniden Fode Koita'ya döndü. Kasımpaşa'nın son lig maçında kadroya alınmayan Koita Siyah-Beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Hulk transferinde Brezilyalı yıldızın istediğiyle Beşiktaş'ın teklifi arasındaki makas da kapanmıyor. Kulübe yakın kaynaklar Hulk transferinde şansın azaldığını ifade ediyorlar.
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Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ibre yeniden Fode Koita'ya döndü.
Kasımpaşa'nın son lig maçında kadroya alınmayan Koita Siyah-Beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Hulk transferinde Brezilyalı yıldızın istediğiyle Beşiktaş'ın teklifi arasındaki makas da kapanmıyor.
Kulübe yakın kaynaklar Hulk transferinde şansın azaldığını ifade ediyorlar.
BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Beşiktaş Koita için bonservis ücreti ödemeyecek. Ancak Kasımpaşa oyuncuya olan borçlarının da ödenmesini istiyor.