27 Ocak 2021, Çarşamba
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Beşiktaş yeni golcüsü için rota değiştirdi: Hedefte Koita var

'ta flaş transfer gelişmesi... Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ibre yeniden Fode Koita'ya döndü. 'nın son lig maçında kadroya alınmayan Koita Siyah-Beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Hulk transferinde Brezilyalı yıldızın istediğiyle Beşiktaş'ın teklifi arasındaki makas da kapanmıyor. Kulübe yakın kaynaklar Hulk transferinde şansın azaldığını ifade ediyorlar.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Beşiktaş yeni golcüsü için rota değiştirdi: Hedefte Koita var

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen 'ta ibre yeniden Fode Koita'ya döndü.

'nın son lig maçında kadroya alınmayan Koita Siyah-Beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Hulk transferinde Brezilyalı yıldızın istediğiyle Beşiktaş'ın teklifi arasındaki makas da kapanmıyor.

Kulübe yakın kaynaklar Hulk transferinde şansın azaldığını ifade ediyorlar.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEYECEK


Beşiktaş Koita için bonservis ücreti ödemeyecek. Ancak Kasımpaşa oyuncuya olan borçlarının da ödenmesini istiyor.

Beşiktaş haberleri son dakika | Hulk için Başakşehir de devreye girdi BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA | HULK İÇİN BAŞAKŞEHİR DE DEVREYE GİRDİ
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