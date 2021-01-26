27 Ocak 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'tın eski yıldızı Dusko Tosic Kasımpaşa’ya imza atıyor

Kasımpaşa’nın anlaşmaya vardığı Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, yarın lacivert-beyazlı takımla 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak. Tosic, bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giymişti.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Beşiktaş'tın eski yıldızı Dusko Tosic Kasımpaşa’ya imza atıyor

Transfer döneminin bitimine günler kala Kasımpaşa da transferlerini devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp futbolcu Dusko Tosic'i renklerine bağladı.

Son olarak Çing Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Tosic, yarın Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.

Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 3 sezon forma giydiği Guangzhou'da 41 resmi müsabakada forma giyerken 6 gol kaydetmişti.

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