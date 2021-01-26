Beşiktaş'tın eski yıldızı Dusko Tosic Kasımpaşa’ya imza atıyor

Transfer döneminin bitimine günler kala Kasımpaşa da transferlerini devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp futbolcu Dusko Tosic'i renklerine bağladı.

Son olarak Çing Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Tosic, yarın Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.

Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 3 sezon forma giydiği Guangzhou'da 41 resmi müsabakada forma giyerken 6 gol kaydetmişti.