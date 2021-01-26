Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferinin ardından bir ismi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed için Mısır kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardı.
Gol yollarında sıkıntı çeken ve Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle devre arasında golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, forvet transferinde ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardı.
VİDEO KONFERANS İLE TRANSFER BİTTİ
Galatasaray ile Mısır kulübü Zamalek'in yöneticilerinin bugün video konferans ile görüştüğü belirtildi. Yapılan görüşmede genç golcü için aradaki pürüzlerin giderildiği ve anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Mohamed'in Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenilirken, genç golcü Zamalek'in Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.
SAINT-ETIENNE'İN DE TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
Fransa liginin köklü takımlarından Saint-Etienne'nin de genç golcüyü transfer etmek için Mısır kulübünden randevu talep ettiği ancak sarı kırmızılarla yapılan anlaşma nedeniyle bu teklifin reddedildiği belirtildi.
ZAMALEK 5 MİLYON DOLAR İSTEDİ
Mısır kulübü Zamalek, 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed için 5 milyon doları peşin istiyordu. Galatasaray, 1 milyonu peşin 4 milyonu 2 taksitle ödemek üzere bir teklifte bulunmuştu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır'ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek'in gençleri arasına girdi.
Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.
Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek'in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.