Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi!

SAINT-ETIENNE'İN DE TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Fransa liginin köklü takımlarından Saint-Etienne'nin de genç golcüyü transfer etmek için Mısır kulübünden randevu talep ettiği ancak sarı kırmızılarla yapılan anlaşma nedeniyle bu teklifin reddedildiği belirtildi.