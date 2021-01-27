27 Ocak 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan Yedlin sürprizi! ABD'li sağ bek kadroya katılıyor

'da flaş transfer gelişmesi... Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui’nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen - Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ’li sağ bekin kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar’a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Galatasaray'dan Yedlin sürprizi! ABD'li sağ bek kadroya katılıyor

Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan 'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen - Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. 'li sağ bekin kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar'a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

'TAKVİYE YOK' DEMİŞTİ AMA…
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu ve ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.

BİTME AŞAMASINA GELDİ
Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.

SAKATLIKLARI ENDİŞE YARATIYOR
2016 yılından bu yana Newcastle formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor.

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