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Beşiktaş haberleri son dakika | Hulk için Başakşehir de devreye girdi

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde takımına katmak istediği Brezilyalı forvet Hulk transferinde, beklenmedik gelişme. Geçen yılın şampiyonu Medipol de Hulk'un peşinde. İki takım yıldız oyuncu için rekabet içinde.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Beşiktaş haberleri son dakika | Hulk için Başakşehir de devreye girdi

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda forvet hattına bir transfer yapmak adına çalışmalarını sürdürürken asbaşkan ve teknik direktör , Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerini dile getirmişlerdi. basınına göre Beşiktaş'ın istediği Hulk için 'in de devrede olduğu aktarılıyor.

UOL Esporte'te göre Hulk'un Türkiye'den iki talibi var. Beşiktaş ve Başakşehir, oyuncuyu isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar.

FLAMENGO'DAN HULK ATAĞI
Beşiktaş ve Başakşehir dışında MLS'ten bir takımdan, Porto'dan ve Arap yarımadasından talipleri olduğu aktarılan Hulk için ise ülkesinden Atletico-MG'nun ismi geçiyordu. Mineiro'nun oyuncuya teklifte bulunduğu belirtilirken transferde güçlü bir rakip daha ortaya çıktı.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden ve diğer ekiplere göre maddi anlamda daha iyi şartlar sunabilecek 'nun oyuncunun transferi adına görüşmelere başladığı ama Atletico-MG'nun aksine henüz bir resmi teklif sunmadıkları aktarıldı.

Fanatik'in haberine göre; Çin'de formasını giydiği Shanghai SIPG'den ayrılan ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Hulk'un hafta sonuna kadar karar vereceği belirtiliyor.

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