Son dakika: Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman | Dev maça artık saatler kaldı

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Türkiye Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası'nı kazanan takımların mücadelesine eşlik edecek karşılaşma öncesi futbolseverler ayrıntıları araştırıyor. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçının tarihi belli oldu. Mücadeleye ilişkin bir diğer önemli detay ise, karşılaşmanın uzun bir aradan sonra ilk kez seyircili oynanacak bir mücadele olması. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.