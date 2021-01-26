26 Ocak 2021, Salı
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Galatasaray Mısırlı Mostafa Mohamed için bir kez daha harekete geçti

'da flaş transfer gelişmesi... Galatasaray vazgeçme noktasına geldiği Mısırlı yıldız için yeniden devreye girdi. ’e zorunlu satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapan yönetim yanıt bekliyor.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Galatasaray Mısırlı Mostafa Mohamed için bir kez daha harekete geçti

Diagne ve 'nun durumunun belirsizliği nedeniyle yabancı forvet arayışlarını sürdüren 'da rota yeniden 'in gözdesine döndü. Sarı-Kırmızılılar pazarlıkların tıkanması sonrası vazgeçme noktasına geldiği için yeniden devreye girdi. Alınan bilgilere göre yönetim, Mısırlı yıldızın kulübü 'le bir kez daha temasa geçti.

Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Daha önce gerçekleşen görüşmede 5 milyon Euro nakit para isteyen Zamalek'in Mohamed'in ısrarla takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle geri adım atabileceği belirtiliyor. basını da transferle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çıkan haberlere göre iki kulüp anlaşmaya bir hayli yaklaştı.

Zamalek'in 2-3 gün içinde forvet transferi yapacağı ve ardından Mohamed'in Galatasaray'a gidişine izin vereceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada genç forvetin transferini istediğini resmen açıklamıştı. 23 yaşında ve 1.85 boyunda olan Mostafa Mohamed bu sezon Zamalek formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol attı.

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