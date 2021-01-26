Galatasaray Mısırlı Mostafa Mohamed için bir kez daha harekete geçti

Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Daha önce gerçekleşen görüşmede 5 milyon Euro nakit para isteyen Zamalek'in Mohamed'in ısrarla takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle geri adım atabileceği belirtiliyor. Mısır basını da transferle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çıkan haberlere göre iki kulüp anlaşmaya bir hayli yaklaştı.