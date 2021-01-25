Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı!

Buradaki performansının ardından dikkatleri bi kez daha üstüne çeken Onyekuru, 2018 yazında Galatasarayımıza kiralık olarak transfer oldu. 2018-2019 sezonunda Galatasaray ile çıktığı 44 karşılaşmada 16 gol atıp 6 asist yapan genç futbolcu, 2018-19 sezonunda yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

2019-20 sezonunun devre arasında tekrar takımımıza katılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Süper Lig 2019-2020 Sezonu'nun 23. haftasında 3-1 kazandığımız Fenerbahçe deplasmanında müthiş bir koşunun ardından rakip kaleciyi geçip topu ağlara bırakan Onyekuru'nun bu golü unutulmaz anlar arasında yer aldı.