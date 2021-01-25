25 Ocak 2021, Pazartesi
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İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu

ve 'nin transfer savaşına girdiği 'in milli oyuncu sakatlandı. Kahveci adalesindeki sorun nedeniyle 'a karşı oynanacak finalinde kadroda olamayacak. İrfan Can Kahveci'nin durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu

Adı ve ile anılan 'nin sakatlığı hakkında net sonuç MR'dan sonra belli olacak.

Yıldız oyuncunun Çarşamba günü ile oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Transferin gözde isimlerinden İrfan Can için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devreye girdi.

Yıldız futbolcu üst arka adalesinden sakatlandı. İrfan Can, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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