İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşına girdiği Başakşehir'in milli oyuncu İrfan Can Kahveci sakatlandı. Kahveci adalesindeki sorun nedeniyle Trabzonspor'a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda olamayacak. İrfan Can Kahveci'nin durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.
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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı hakkında net sonuç MR'dan sonra belli olacak.
Yıldız oyuncunun Çarşamba günü Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Transferin gözde isimlerinden İrfan Can için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devreye girdi.
Yıldız futbolcu üst arka adalesinden sakatlandı. İrfan Can, 1 ay sahalardan uzak kalacak.