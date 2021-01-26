26 Ocak 2021, Salı
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Abdullah Avcı eski öğrencisini istedi! Trabzonspor'dan Edin Visca bombası!

'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor'un transfer çalışmalarında ofansif orta saha ve forvet takviyesine yönelirken, teknik direktör 'nın eski öğrencisi 'yı istemesi gündemi değiştirdi. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede Boşnak yıldızın transferini istediği öğrenildi. - Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Abdullah Avcı eski öğrencisini istedi! Trabzonspor'dan Edin Visca bombası!

Trabzonspor'un transfer çalışmalarında ofansif orta saha ve forvet takviyesine yönelirken, teknik direktör 'nın eski öğrencisi 'yı istemesi gündemi değiştirdi. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede Boşnak yıldızın transferini istediği öğrenildi.

- Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

Bu arada son dönemde takımda bazı sıkıntılar yaşayan Edin Visca'nın da 'a gelme fikrine oldukça sıcak baktığı da ifade edildi.

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