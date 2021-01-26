Abdullah Avcı eski öğrencisini istedi! Trabzonspor'dan Edin Visca bombası!

Bordo- Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve Başakşehir ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

Bu arada son dönemde takımda bazı sıkıntılar yaşayan Edin Visca'nın da Trabzonspor'a gelme fikrine oldukça sıcak baktığı da ifade edildi.