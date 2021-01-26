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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Osayi Samuel İstanbul'a geldi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'den takıma bir takviye daha. Sarı lacivertli kulüp, Quuens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Osayi Samuel'i İstanbul'a getirdi.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Osayi Samuel İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde de hareketli saatler yaşıyor. Szalai ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, QPR forması giyen Osayi Samuel'i de transfer ettiklerini açıklamıştı. 23 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

SARI LACİVERTLİLER RESMİ SİTESİNDEN OSAYİ'NİN İSTANBUL'A GELDİĞİNİ AÇIKLADI:
Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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