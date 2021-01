Son dakika: Seyircili maç ne zaman oynanacak | Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin büyük bir transfer olduğunu söyleyen Özdemir, "Mesut'a siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu, bu kadar yetenekli bir futbolcu uzun süre futboldan uzaklaştırıldı" dedi.



Göreviniz gereği dönem dönem ağır eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? 'Keşke bu koltuğa hiç oturmasaydım' dediğiniz anlar oluyor mu?



TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu. Ama bunları düzene koyduğumuzu düşünüyorum. Milli takımlarla ilgili de bu dönem önemli başarılarımız oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, genç ve yetenekli bir takımımız var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. 'Keşke' bana göre bir ifade değil. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırım.

TARAFTAR BASKISI VAR



Ligdeki takımların çoğu hakemlerden şikayetçi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hakemlerin verdiği kararlar bir tarafı memnun ederken, diğer takımı memnun etmiyor. Böyle olunca memnun olmayan takım, hakem kararlarına yönelik şikayetlerde bulunuyor. 'Hakkımız yeniyor, neden susuyorsun?' diye taraftar baskısı olduğu için kulüp başkanları da basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da inanın çoğu başkan beni arıyor ve 'Taraftarlarımız hakkımızın yendiğini düşünüyor, o yüzden biz böyle bir açıklama yaptık' diyor. Eleştirilere açığız, eleştirebilirler ama hakaretlere varan sözleri asla kabul etmeyiz. Burada önemli olan tenkitlerin saygı çerçevesinde yapılması. Her insan, futbolcu veya teknik adam gibi, hakemler de zaman zaman hatalı kararlar verebiliyor ancak geride bıraktığımız haftalarda hakemlerimizin genel performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli hakemlerin yanına Süper Lig'de ilk kez görev alan genç ve yeni isimler de katıldı.





Maçlar seyircili oynanmaya ne zaman başlayacak?

Biz burada tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da tüm senaryoları federasyon olarak tartışıyoruz. Salgın etkisini yitirdiğinde yine ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde maçları seyircili olarak oynatmaya başlayacağız.





SOSYAL MEDYADA YAZILANLARLA İLGİLENMİYORUM



TFF Başkanı olarak sosyal medyada futbol-siyaset ilişkisi üzerinden eleştirilerin hedefi oluyorsunuz...

Burası bağımsız ve özerk bir federasyon. Ben de buranın başkanıyım. Ancak aldığımız her kararın, attığımız her adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri ile çelişmemesi lazım. Başkan olarak devletimizin kurumlarıyla iletişim halinde olmak, iyi ilişkiler kurmak son derece normal bir durum. Sosyal medyada yazılanlara bakarsam ben TFF'yi yönetemem. O yüzden ilgilenmiyorum yazılanlarla. Aldığımız kararların tümünü TFF'de tartışarak alıyoruz. Hiçbir kararımızda sosyal medyada yazılanların etkisi olmaz, olamaz da.

LİMİTİNİ AŞANA PUAN SİLMEYE KADAR GİDEN YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ



Dört büyüklerin borçları katlanarak artıyor. Bu sıkıntılı sürece nasıl bakıyorsunuz?

Göreve gelince Takım Harcama Limitleri uygulamasını getirdik. İki sezondur uyguluyoruz. UEFA da bunu tavsiye ediyor ve uygulamalarımızı takdir ediyor. Limitlerini aşan kulüplere puan silmeye kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz. Hangi takım olursa olsun... Burada tabii ki yeniden yapılandırma sürecinin içindeyiz. Bunu bankalar birliği ve kulüplerimizle görüşerek harcama limitleri oluşturduk. Burada amacımız kulüplerimizi mali bir disiplin altına almak.





PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KAYIPLARIMIZI HIZLA TOPARLAYACAĞIZ



Ülkemizin salgın sürecindeki ekonomi politikalarını nasıl buluyorsunuz?

Ben Türkiye'nin temel dinamiklerine ve potansiyeline inanmış biriyim. Bu sıkıntılı dönemden hızla çıkacağımızı düşünüyorum. Özellikle aşının bulunması umut yarattı. Türkiye gerek genç nüfusu, gerek eğitimli iş gücü ve coğrafi konumu sayesinde müthiş bir potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu potansiyeli sayesinde pandemi dönemindeki kayıplarını hızla toparlayacağına inanıyorum.

EŞİMİN YOKLUĞUNU HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ



Korona süreci ailenin önemini bizlere bir kez daha hissettirdi. Eşinizin kaybı sonrasında hayatınızda neler değişti?

Eşim vefat edeli 5 yıl oluyor. Maalesef kendisini erken kaybettik. Yokluğunu hep hissediyoruz. Kendisi çok hayırsever biriydi ve özellikle kız çocuklarının eğitimine önem verirdi. Biz de bugün onun adına eğitim kurumları yaptırdık, sosyal projeler yürütüyoruz ve ismini yaşatmaya çalışıyoruz. Aile, Türk toplumunun temel yapı taşı ve aile hayatı çok önemli. Mümkün olduğunca çocuklarım ve torunlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum.



KADINLARIMIZ İŞ HAYATININ HER ALANINDA DAHA ÇOK YER ALMALI



TFF Başkanı olarak kadına şiddet hakkında neler söylemek istersiniz?

Kadına şiddetin her zaman karşısındayım. Ben her zaman okuyan, üreten kadınların destekçisiyim. Kadınlarımız iş hayatının her alanında daha fazla yer almalı. Ülkemizde bu açıdan kadınlarımızın daha aktif görevlere gelmesini umut ediyorum. Kızımın da iş hayatında aktif rol almasını hep destekledim. Daha çok kadınımız okusun, çalışsın ve üretsin istiyorum.





MESUT ÖZİL'E SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI AĞIR UYGULAMALARDA BULUNULDU



Mesut Özil, FB kadrosuna katıldı...

Bu, çok büyük bir transfer. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yankı uyandırdı. Ligimizin marka değeri açısından, dünyaca ünlü bir futbolcunun burada forma giyecek olması futbolumuza katkı sağlayacak. Mesut'a, siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu. Milli takıma alınmadı, en son Arsenal'de kadroya alınmadı. Bu kadar yetenekli bir futbolcu, uzun süre futboldan uzaklaştırıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için değil mi?

Evet. Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim. Mesut, çok başarılı bir futbolcu. Ümit ediyorum, kısa zamanda maç eksikliğini tamamlar, ligimizde oynamaya başlar.