CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan 11. Tıp Kurultayı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 14:23 Güncelleme: 26.11.2025 14:29
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan 11. Tıp Kurultayı’nda önemli açıklamalar

A HABER CANLI YAYIN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza Başkent Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan 11. Tıp Kurultayı'nda önemli açıklamalar
