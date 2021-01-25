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Alanyaspor, Ankaragücü'nü mağlup etti: 4-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika haberi... Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında son hafta maçında evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Alanyaspor, Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Alanyaspor, Ankaragücü'nü mağlup etti: 4-3 MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında son hafta maçında evinde Ankaragücü'nü ağırladı.

Zorlu karşılaşmada Alanyaspor, Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.

İLK YARI

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ orta alanda buluştuğu topu, sağdan koşu yapan Lobjanidze'ye çıkardı. Topla rakip ceza sahasına girdikten sonra arka direğe çıkardığı pasta Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

16. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Davidson'un yerden ortasına defanstan önce Babacar ayak koydu. Kaleci Korcan Çelikay'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

28. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, rakip ceza sahasına girdi. Son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Paintsil gelişine vurdu, top kaleci Marafona'yı da geçerek filelere gitti: 0-2

37. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Bakasetas ceza sahası dışında kaleye sert şut gönderdi. Defanstan dönen top ceza sahası yayı üzerinde Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in gelişene çektiği şutta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DETAYLAR GELİYOR...

İŞTE ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER...

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Badji

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